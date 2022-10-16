Помните озорных близнецов из фильма «Няньки»? Сейчас взрослых мужчин не узнать

Комедия «Няньки», вышедшая на экраны в 1994 году, была настоящим хитом. Во многом благодаря необычным актерам – главные роли сыграли сразу две пары близнецов. В роли нянек-качков снялись Братья Дэвид и Питер Пол, а их подопечных сыграли Кристиан и Джозеф Казинсы.

Близнецы Казинсы появились сразу в нескольких картинах в 80-е и 90-е годы – юные актеры сыграли Мака в фильме «Роксана: Премия Пулитцера», Джонни в «Зубастиках 3», а также засветились в ленте «Детсадовский полицейский».

Однако «Няньки» стали последним фильмом для братьев: неизвестно, сами ли они решили завершить актерскую карьеру или это был выбор родителей мальчиков.

Сегодня Кристиану и Джозефу Казинсам 39 лет. Кристиан является директором компании по производству декора и мебели. Он живет в Калифорнии с мужчиной по имени Остин. Также Кристиан увлекается спортивными автомобилями. А вот чем занимается его брат Джозеф – неизвестно, ведь мужчина совсем пропал с радаров.