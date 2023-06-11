Помните озорного Петю Васечкина? Вы постоянно видите его на ТВ и даже не понимаете этого

Комедия «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» полюбилась не только детям, но и взрослым. Зрителям интересно узнать, как же сложилась жизнь артистов, которым достались главные роли. Один из них с годами лишь преумножил свою популярность.

Большинство даже не догадываются, что чуть ли не каждый день видят на экране того самого Петю Васечкина. Озорного школьника сыграл Егор Дружинин, впоследствии ставший известным танцором и актером.

Артист сотрудничал со многими звездами российского шоу-бизнеса, но особую славу ему принес проект «Танцы». В шоу Егор участвовал в качестве члена жюри. Несмотря на активную хореографическую деятельность, актерство Дружинин не забросил.

Поклонники остались в восторге от игры знаменитости во втором сезоне сериала «Вампиры средней полосы». В популярном проекте он блестяще воплотил главного антагониста.