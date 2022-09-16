Помните оторву из «Все умрут, а я останусь»? Вот куда она пропала

Девятиклассница Вика из драмы Валерии Гай Германики «Все умрут, а я останусь» 2008 года впечатлила зрителей своим поведением. Актриса Ольга Шувалова воплотила на кране образ школьницы-оторвы, которая не соблюдает никакие правила. При этом самой Ольге на тот момент было уже 23 года, а на руках у нее была маленькая дочка. Девочку пришлось возить с собой на съемки: пока Шувалова работала, за малышкой приглядывали работники съемочной группы.

Маленький рост и хрупкая внешность позволяли актрисе на протяжении нескольких лет играть роли школьниц. На большом экране она дебютировала в 2005 году, сыграв 14-летнюю девушку по вызову в ленте «Итальянец». Актерского образования у Шуваловой не было: с ранних лет она выступала на сцене Театра Юношеского Творчества, поэтому решила, что дополнительных академических знаний ей для работы не потребуется.

А в 2014 году она и вовсе пожертвовала карьерой ради семьи. Ольга родила сына и не захотела, чтобы он, как и его сестра в детстве, почти не видел мать. После декрета она еще снималась изредка в некоторых телефильмах, но в 2018 году окончательно пропала с экранов. Как оказалось, теперь 36-летняя Шувалова сосредоточена на волонтерской деятельности — вместе с коллегами она организовывает обеды для бездомных и помогает малоимущим семьям. Ее дочке уже 16 лет, и она учится в Америке.