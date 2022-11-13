Помните отца семейства в «Громовых»? Вот куда пропал и как изменился Сергей Маховиков

Занимается музыкой и все еще играет в кино.

Сергей Маховиков известен по множеству ролей в кино и сериалах – «Змеиный источник», «Громовы», «Мы из будущего», «Дом с лилиями».

Первоначально будущий артист хотел связать свою жизнь с серьезной специальностью – Маховиков поступил на штурманский факультет в ВВМУ им М. В. Фрунзе, позже учился в Военно-механическом институте, но выбрал театр.

Начиная с 80-х, Сергей Маховиков играет на сцене, а с 90-х снимается в кино.

Помимо актерства, 59-летний артист занимается музыкой и активно гастролирует. Много лет Маховиков женат на актрисе Ларисе Шахворостовой. У пары есть взрослая дочь Александра, которая также снимается в кино.