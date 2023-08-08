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Помните особенного сына Нетребко? Вот как возмужал «солнечный» мальчик

8 августа 2023 11:00
Помните особенного сына Нетребко? Вот как возмужал «солнечный» мальчик

Проблемный ребенок вырос смышленым красавцем.

Анна Нетребко уже восьмой год состоит в отношениях с оперным певцом Юсифом Эйвазовым. Общих детей у пары нет, но всю любовь они отдают сыну Анны — Тьяго. Певица родила мальчика от Эвина Шротта, с которым не общается после расставания, произошедшего десять лет назад. С сыном уругвайский певец тоже контакт не поддерживает. Но Тьяго не жалуется на недостаток внимания: Юсиф Эйвазов относится к нему, как к родному сыну.

В три года Тьяго поставили диагноз «аутизм». Поначалу это совсем выбило Нетребко из колеи, но ее забота и любовь помогли мальчику вырасти и социализироваться. Сегодня ему уже 14 лет, сын певицы посещает обычную школу, заводит друзей и активно путешествует с ней по миру. Тьяго свободно владеет английским языком и демонстрирует успехи в математике.

Подписчики Нетребко восхищаются, каким красавцем вырос Тьяго, который уже на полголовы выше матери.

«Как сын подрос! Уже и маму догнал!» — не перестают удивляться поклонники певицы.

Помните особенного сына Нетребко? Вот как возмужал «солнечный» мальчик
Фото: Legion-Media, Starpix/ZUMAPRESS.com/Globallookpress.com, соцсети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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