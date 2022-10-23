Помните олигарха из «Универа»? Его фото в молодости лишит вас дара речи

Алексея Климушкина отечественные зрители знают по роли темпераментного и слегка странного олигарха Сильвестра Андреевича из сериалов «Универ» и «СашаТаня». Но мало кто знает, что первое его появление в кино было в роли радикального лидера молодежной организации, которая чуть было не поставила крест на его профессии.

Еще будучи студентом первого курса ЛГИТМиКа, Климушкин близко сошелся там с двумя другими молодыми актерами — Игорем Лифановым и Дмитрием Нагиевым. Именно последний помог Алексею устроиться на радио после того, как тот сыграл в фильме «Билет в красный театр».

Психологический триллер, снятый в начале девяностых, на долгие годы стал для Климушкина единственной ролью, после которой режиссеры перестали приглашать его в другие картины. Вот тут-то и пригодилась помощь Нагиева.

Вместе они работали и дальше: Алексей стал постановщиком знаменитого ток-шоу «Окна», ведущим которого был Нагиев. Параллельно с этим Климушкин много работал в театре и о возвращении на экран не думал. Но в 2008 году еще один его однокурсник Влад Ланне, работавший тогда продюсером, предложил актеру сыграть роль олигарха в «Универе» — тогда слава его и нашла.