Помните Оксану Амелину из сериала «След»? Вы точно не узнаете актрису в обычной жизни

Популярный российский сериал «След» повествующий о сотрудниках вымышленной спецслужбы, всегда собирал у экранов огромную аудиторию.

Оксана Амелина в исполнении Анастасии Гулимовой запомнилась зрителям благодаря сочетанию яркой внешности и высокого интеллекта. Артистке очень легко далась эта роль. Девушка изначально должна была стать юристом или адвокатом и даже закончила юридическую академию в Москве. Но сердце требовало чего-то более творческого.

У Анастасии получилось пробиться в мир кино, чему она очень рада.

Стоит отметить, что образ девушки на экране отличается от ее настоящего стиля. Артистка предпочитает более женственные наряды с яркими акцентами. Красочные туфли на шпильке, короткие мини-юбки и всегда красиво уложенные волосы — это визитная карточка актрисы.