Помните официанток из «Карнавальной ночи»? Сестер постигло одно и то же проклятие

Роли официанток в новогодней картине «Карнавальная ночь» сыграли реальные сестры. Уже в 50-х молодые артистки снискали популярность и выступали со своими концертами. Так состоялось их знакомство с Рязановым. Режиссер даже не устраивал сестрам прослушивание, всецело доверяя их таланту и мастерству.

«Карнавальная ночь» прославила Шмелевых на весь Союз. Вскоре сестры вышли замуж за музыкантов и начали вить семейные гнездышки, не забывая о карьере. Певицы оставались востребованными в течение нескольких лет, их активно приглашали на мероприятия и телепередачи.

Все шло замечательно, пока не вмешался злой рок. Сначала Ольга, одна из сестер, заболела онкологией. К счастью, побороть рак ей удалось, но его последствия оказались фатальными: певица уже не могла сама передвигаться. Вторым серьезным ударом стала смерть ее сына.

Через шесть месяцев средняя сестра Евгения похоронила свою дочь. А спустя какое-то время из-за отравления скончался сын Валентины. По мистическому совпадению дети Шмелевых ушли из жизни в возрасте 30 лет.