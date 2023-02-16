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Помните одноглазую медсестру из «Убить Билла»? 20 лет спустя ее не узнать (фото)

16 февраля 2023 13:45
Помните одноглазую медсестру из «Убить Билла»? 20 лет спустя ее не узнать (фото)

Звезда лишилась былого очарования.

 

 

Дэрил Ханна много и упорно снималась у самых разных режиссеров, но настоящий успех пришел к ней лишь после сотрудничества с Квентином Тарантино. Актриса засветилась в образе одноглазой медсестры Элли в двух частях проекта «Убить Билла» и тут же покорила сердца зрителей.

Впоследствии артистка создала еще массу ярких образов и обзавелась армией преданных поклонников, которые активно следят за ее творческой и личной жизнью. И если карьера звезды пошла в гору, то построить крепкую семью ей так и не удалось.

Ханна крутила романы с такими знаменитостями, как Джексон Браун, Джон Ф. Кеннеди, Вэл Килмер, но все они по разным причинам так и не закончились свадьбой. В любом случае актриса не унывает и продолжает активно работать. При этом фанаты с сожалением отмечают, что за 20 лет ее внешность сильно изменилась.

Чтобы сохранить свою молодость и красоту, артистка обратилась за помощью к специалистам, но перестаралась. По мнению многих, из-за пластики лицо звезды стало выглядеть слишком неестественным. Помните одноглазую медсестру из «Убить Билла»? 20 лет спустя ее не узнать (фото)

Фото: Кадр из фильма «Убить Билла 2» (2004), Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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