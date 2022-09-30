Помните одноглазую Элли из «Убить Билла»? Вот что с ней сделала пластика

Карьера Дэрил Ханны в Голливуде развивалась неровно. Первую роль она получила еще в 17 лет, засветившись в фильме «Ярость». За картиной последовали съемки в «Бегущем по лезвию» и в романтической мелодраме «Всплеск». В последнем фильме белокурая и высокая актриса перевоплотилась в русалку.

До начала 90-х предложения о проектах следовали один за другим. Но затем о блондинке, которой уже перевалило за 30, стали забывать. На роли главных героинь-нимф брали более молодых коллег, а яркого драматического таланта в Ханне не разглядели. В 2000 году она даже подумывала над завершением карьеры.

Однако затем ей предложил роль Квентин Тарантино. В его боевике «Убить Билла» 2003 года Дэрил сыграла зловещую одноглазую Элли. А провокационный наряд медсестры, в котором актриса щеголяла в кадре, стал любимым образом американок на Хэллоуин. Спустя год Ханна снялась в продолжении фильма.

За эти почти 20 лет внешность актрисы сильно изменилась. В попытках остановить старение она стала постоянной пациенткой пластических хирургов. Подтяжка лица, коррекция формы глаз, многочисленные «инъекции красоты» превратили ее лицо в ненатуральную маску. Сейчас 61-летняя Дэрил ничем не напоминает милую русалку из фильма «Всплеск».