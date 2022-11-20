Помните «Одинокую ветку сирени»? Как сейчас выглядит сбежавший со сцены кумир 90-х

Валерий Залкин исполнил песню «Одинокая ветка сирени», которая в 90-х стала хитом. За этим успехом последовала страшная трагедия, которая вынудила артиста приостановить свою карьеру.

Певец принял решение уйти со сцены, хотя незадолго до этого создал группу под названием «Куклы напрокат». Вместе с музыкантом выступали две старшеклассницы, и проект был весьма успешным. Однако, когда коллектив отправился на гастроли, Залкин получил новости, разделившие его жизнь на до и после.

Артист узнал о смерти своей матери. Исполнитель настолько тяжело переживал утрату, что замкнулся в себе и отказался от любых выступлений. Спустя время он все же принял решение о возвращении в отечественный шоу-бизнес.

Кумир 90-х по-прежнему может похвастаться армией фанатов. Несколько лет назад он вновь исполнил «Одинокую ветку сирени» в студии шоу «Привет, Андрей!», а в этом году выступил перед гостями программы с другой известной композицией — «Капали горькие слезы». При этом певец не довольствуется старыми хитами и выпускает новые песни.