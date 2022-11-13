Помните очаровательную Евлампию Романову? Вот куда пропала и как выглядит актриса сейчас

Необычное детство и жизнь в Америке.

Актрису Аллу Клюку полюбили миллионы телезрителей после выхода на экраны детективного сериала «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант».

Рыжеволосая красавица появилась на свет в семье глухонемых.

Несмотря на свои особенности, родители Клюки сумели воспитать троих достойных дочерей, из которых Алла была младшей.

В кино начинающая актриса дебютировала в 1993 году в фильме «Тело». Алла Клюка в 1993 вышла замуж за известного американского ученого Кенни Шеффера, у пары родился сын Кибо. Живя в Америке, Клюка то и дело снималась в российских и американских картинах. Актриса засветилась в таких проектах, как: «Облако-рай», «Коля — перекати поле», «Адреналин», «Хочу в тюрьму», «Тайны Лауры», «Клан Сопрано», «Закон и порядок».

Брак с американцем оказался неудачным. И вторым супругом артистки стал режиссер Владимир Морозов, от которого Алла Клюка родила сына Ивана.

Сегодня актрисе 52 года. Алла Клюка живет в Москве и продолжает сниматься в кино.