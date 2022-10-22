Помните очаровательную блондинку из «Ералаша»? Куда на самом деле пропала и как выглядит актриса

Сменила творческую профессию и все свободное время посвящает путешествиям.

Ксения Шандалова запомнилась зрителям как очаровательная зеленоглазая блондинка из «Ералаша». В киножурнале девочка засветилась в 10 лет, а после снялась в еще нескольких сериалах – «Чистые ключи», «Женские истории», «Мачеха», «Солдаты 16» и в других картинах.

Но однажды, когда 14-летнюю артистку гримировали, ее озарило: именно этим она хочет зарабатывать на жизнь – и спустя пару лет Шандалова стала художником по гриму.

Благодаря своей профессии девушка приобрела множество звездных друзей – она хорошо общается с женой Константина Крюкова Алиной Алексеевой, актрисами Ириной Горбачевой, Сашей Бортич, Ириной Старшенбаум.

Ксения Шандалова ведет насыщенную жизнь. Девушка признается, что работает гримером в нескольких фильмах в год, а оставшееся время проводит на отдыхе. Зиму Шандалова предпочитает проводить на тайском острове Панган.