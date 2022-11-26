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Помните обаятельную пышку из КВН? Она похудела и стала копией Хюррем из «Великолепного века»

26 ноября 2022 18:30
Помните обаятельную пышку из КВН? Она похудела и стала копией Хюррем из «Великолепного века»

Теперь ее все сравнивают с известной актрисой.

Ольга Картункова прославилась как капитан команды КВН «ГородЪ ПятигорскЪ». Зрители полюбили ее за комедийный талант – и карьера Картунковой пошла в гору. Артистка стала участвовать в шоу «Однажды в России», снялась в киножурнале «Ералаш», в комедии «Жених» и российской адаптации сериала «Две девицы на мели».

С детства актриса отличалась полнотой – и это стало ее «фишкой», однако в душе Ольга Картункова все равно мечтала о похудении.

Звезда предпринимала множество попыток похудеть, но все было тщетно. Но Картункова все же взяла себя в руки и смогла сбросить целых 84 килограмма.

Ольга Картункова по-настоящему расцвела. И теперь многие отмечают, как она похожа на актрису Мерьем Узерли, исполнившую роль Хюррем в сериале «Великолепный век».

Помните обаятельную пышку из КВН? Она похудела и стала копией Хюррем из «Великолепного века»
Фото: соцсети, кадр из сериала "Великолепный век" (2011-2014), кадры из телепрограммы "КВН" (1961)
Алла Новикова
Алла Новикова
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