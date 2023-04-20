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Помните обаятельного победителя «Последнего героя»? Вот как сложилась его жизнь после проекта

20 апреля 2023 20:30
Помните обаятельного победителя «Последнего героя»? Вот как сложилась его жизнь после проекта

Звезда экрана не смог забыть телевизионный успех.

Сергей Одинцов покорил зрителей в первом сезоне шоу «Последний герой». Он мастерски справлялся с заданиями, а в свободное время плел интриги, что и сделало его в итоге победителем проекта.

Вернувшись в родной Курск, звезда экрана купил квартиру и продолжил работу в таможне. Со временем решил переквалифицироваться в депутата, но не смог надолго задержаться в Законодательном собрании.

Несколько лет назад Одинцов признавался, что переехал в Нижний Новгород. Там он работает директором крупной компании и выступает тренером по боксу и кикбоксингу. Свободное же время он тратит на рукоделие и вырезает из дерева изящные сувениры.

Помните обаятельного победителя «Последнего героя»? Вот как сложилась его жизнь после проекта

При этом слава победителя «Последнего героя» не давала покоя Одинцову. В 2004 году он вновь вернулся на проект, но не смог выиграть. Звезда экрана дошел практически до финала, но все же вернулся домой без выигрыша.

Фото: Кадр из программы «Последний герой», соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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