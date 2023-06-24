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Помните обаятельного Киреева с «Фабрики звезд»? Вот как он выглядит сейчас

24 июня 2023 17:30
Помните обаятельного Киреева с «Фабрики звезд»? Вот как он выглядит сейчас

Годы не щадят никого.

Александр Киреев прославился на всю страну благодаря участию в третьем сезоне телепроекта «Фабрика звезд». Голосистый юноша покорил телезрительниц и занял на конкурсе почетное второе место.

Артист все также пишет песни, выступает на сцене. Киреев продюсирует молодые коллективы, помогая выбрать нужный стиль звучания и подсказывая идеи для композиций.

За прошедшие годы певец заметно изменился.

От смазливого мальчишки не осталось и следа — теперь это взрослый и солидный мужчина. Александру Кирееву уже 42 — пусть исполнитель и постарел, но не утратил своего шарма.

Помните обаятельного Киреева с «Фабрики звезд»? Вот как он выглядит сейчас
Фото: соцсети, кадры из программы "Фабрика звезд" (2002-2017)
Алла Новикова
Алла Новикова
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