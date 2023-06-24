Помните обаятельного Киреева с «Фабрики звезд»? Вот как он выглядит сейчас

Александр Киреев прославился на всю страну благодаря участию в третьем сезоне телепроекта «Фабрика звезд». Голосистый юноша покорил телезрительниц и занял на конкурсе почетное второе место.

Артист все также пишет песни, выступает на сцене. Киреев продюсирует молодые коллективы, помогая выбрать нужный стиль звучания и подсказывая идеи для композиций.

За прошедшие годы певец заметно изменился.

От смазливого мальчишки не осталось и следа — теперь это взрослый и солидный мужчина. Александру Кирееву уже 42 — пусть исполнитель и постарел, но не утратил своего шарма.