Помните обаятельного Киреева с «Фабрики звезд»? Вот как он выглядит сейчас
Годы не щадят никого.
Александр Киреев прославился на всю страну благодаря участию в третьем сезоне телепроекта «Фабрика звезд». Голосистый юноша покорил телезрительниц и занял на конкурсе почетное второе место.
Артист все также пишет песни, выступает на сцене. Киреев продюсирует молодые коллективы, помогая выбрать нужный стиль звучания и подсказывая идеи для композиций.
За прошедшие годы певец заметно изменился.
От смазливого мальчишки не осталось и следа — теперь это взрослый и солидный мужчина. Александру Кирееву уже 42 — пусть исполнитель и постарел, но не утратил своего шарма.
Фото: соцсети, кадры из программы "Фабрика звезд" (2002-2017)