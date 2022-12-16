Помните обаяшку-ведущего из шоу «Любовь с первого взгляда»? Не поверите, чем он занят сегодня

Борис Крюк очаровал россиянок, оказавшись в роли ведущего романтического проекта «Любовь с первого взгляда». Он продолжал работу над этим шоу до начала нулевых и был вынужден прекратить ее по веской причине.

Параллельно ведущий трудился на съемочной площадке еще одной популярной программы, но совсем другого формата. Крюк был ассистентом режиссера на телеигре «Что? Где? Когда?». Однако все изменила смерть его отчима Владимира Ворошилова, наступившая в марте 2001-го.

В мае того же года Борис Александрович стал ведущим, режиссером-постановщиком и генеральным продюсером проекта — все эти должности он занимает и по сей день. Любопытно, что публика долгое время не знала, что именно Крюк ведет культовую передачу. Все потому, что перед зрителями он никогда не показывался, а его голос изменяли при помощи специальной программы.

Тайна была раскрыта лишь после того, как один из зрителей сумел убрать фильтр с голоса знаменитости. Тогда редакции не осталось ничего другого, кроме как признать очевидное. Стоит отметить, что Крюк внес множество изменений в правила и формат игры, а также возродил традицию приглашать телезрителей на финальный эфир года.