Помните «Новых русских бабок»? Вот что с ними стало

Обаятельный дуэт Матрены и Цветочка покорил всю страну и на протяжении многих лет с успехом гастролировал по стране, выступал в «Кривом зеркале» и других юмористических передачах, снимался в кино.

Однако сегодня «Новых русских бабок» практически не видно.

Хотя с экранов Игорь Красилов (Цветочек) и Сергей Чванов (Матрена) пропали, их творческая деятельность не завершилась. Артисты по-прежнему организовывают концерты в городах России, редко, но появляются на телевидении и ведут корпоративные вечера.

Красилов помимо участия в дуэте также играет в театре, избавляясь на сцене от образа бабушки. У Чванова, по данным СМИ, есть небольшой гостиничный бизнес в Самарской области. О личной жизни юмористы не распространяются, но известно, что оба состоят в счастливых браках и растят детей.

У публики дуэт до сих вызывает противоречивые реакции: одни россияне искреннее скучают по «Новым русским бабкам», другие же считают их жалкой пародией на бабушек в исполнении Танкова и Владимирова.