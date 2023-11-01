Помните «Новых русских бабок»? Куда пропали Матрена и Цветочек из «Кривого зеркала»

Матрену Ивановну и Клавдию Ивановну обожали зрители федерального телевидения. «Новые русские бабки» были комичны, ироничны и искрометно шутили. Но в какой-то момент будто бы сгинули и исчезли с голубых экранов, оставив поклонников в неведении и растерянности.

Матрена и Цветочек пропали неспроста. В 2009 году закончился их контракт с «Кривым зеркалом», постоянными участниками и хедлайнерами которого бабки были из выпуска в выпуск.

Однако какой-либо конфликт с режиссерами и создателями шоу Сергей Чванов и Игорь Касилов отрицали. После того как артисты пошли своей дорогой, они пытались закрепиться на федеральном ТВ, принимали даже участие в съемках «Субботнего вечера» и «Ералаша».

Но повторить успех «Новых русских бабок» из «Кривого зеркала» не удалось. Сейчас актеры поумерили свои амбиции и работают на корпоративах и «ламповых» торжествах, оставив мечту об успехе «в телеке». Но в редких интервью продолжают отрицать конфликт и скандал, который привел к их уходу из «Зеркала».

Однако многие поклонники уверены: нет дыма без огня, поэтому просто так ярких персонажей с голубых экранов бы не «убрали».