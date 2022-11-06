Помните Никиту Малинина с «Фабрики звезд»? Вы не узнаете в этом полысевшем мужчине кумира молодежи

Никита Малинин стал победителем «Фабрики звезд – 3». В этого обаятельного блондина, исполнившего хит «Котенок», был влюблены миллионы девушек. При этом многие находили победу Малинина незаслуженной – якобы это все связи его отца, знаменитого певца Александра Малинина.

С момента «Фабрики» прошло почти два десятилетия – и 41-летний Никита Малинин сильно изменился.

Малинин постарел и стал терять свою шевелюры, однако певец до сих пор любим поклонницами и активно гастролирует.

Сложилась и личная жизнь Никиты Малинина. В 2008 году певец женился на своей давней возлюбленной Наталье, а в 2017-м у пары родился первенец. Сейчас семья проживает в собственном загородном доме.