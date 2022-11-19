Помните нежную Марину из сериала «Граница. Таежный роман»? Время обошлось с актрисой беспощадно

Постарела и так и не определилась с карьерой.

Ольгу Будину полюбила вся страна после выхода фильмов «Граница. Таежный роман» и «Дневник его жены», однако последнее время артистку не видно на экранах. А пару лет назад Будина и вовсе ошарашила публику заявлением о завершении актерской карьеры.

Ольга Будина сыграла в около сорока фильмах и сериалах.

На ее счету множество ярких ролей: Надежда Аллилуева, великая княжна Анастасия Николаевна, Аглая Епанчина. Однако с появлением сына в 2003 году Будина сменила приоритеты и стала уделять основное внимание ребенку. Актриса все больше разочаровывалась в кино и в 2020 году заявила: «Я закончила свою актерскую карьеру». Правда, новые проекты с участием Будиной выходят и по сей день – либо это старые съемки, либо артистка не сдержала обещания.

В 47-летней Ольге Будиной уже трудно узнать красавицу Марину из «Таежного романа». Будина давно избавилась от статуса секс-символа и занимается благотворительностью.