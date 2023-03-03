Помните «невесту» Афони с внушительным бюстом? Ее участи в СССР завидовали все

Комедию «Афоня» до сих пор многие пересматривают с огромным удовольствием. Зрители всегда обращали внимание на тот факт, что вокруг непутевого сантехника постоянно вились женщины. Самой колоритной пассией Афони стала эксцентричная дама на дискотеке, которая произнесла: «Это энергичный танец!» Как сложилась жизнь этой актрисы?

Роль страстной дамы с огромным бюстом исполнила Татьяна Распутина. Она появилась в коротком эпизоде, но навсегда запомнилась зрителям. Легенда гласит, что необъятный бюст героини — бутафория. Актрисе подложили мешочки, набитые манкой. Стоит признать, что «трюк» пошел фильму только на пользу.

Также Распутина исполнила еще один танец уже в другой картине Георгия Данелии — «Мимино». Татьяна отплясывала с героями Вахтанга Кикабидзе и Фрунзика Мкртчяна в ресторане.

Когда в стране началась перестройка, Распутина уехала в США вслед за своим мужем-музыкантом. Этим актриса вызвала зависть своих сограждан, которым приходилось выживать в эпоху кризиса. В Америке Татьяна устроилась на радиостанцию, где вела передачу. А вот реализовать свой актерский талант за океаном она так и не смогла. Распутиной не стало в 2003 году после неизлечимой болезни. Артистке было всего 60 лет.