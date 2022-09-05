Помните ненавистницу русских из «Перевозчика 3»? Вот что с ней стало

Яркая героиня с огненно-рыжими волосами в исполнении Натальи Рудаковой стала украшением фильма «Перевозчик 3» в 2008 году. По сюжету актриса исполнила роль экстравагантной дочери украинского министра, на которую открыли охоту преступники. Строптивая Валентина не желала подчиняться правилам героя Джейсона Стейтема. А еще обижалась, когда он называл ее «русской».

«Я украинка. Между нами большая разница», — с ненавистью заявляла героиня.

Роль в картине стала для Рудаковой настоящим дебютом. Она еще с 17 лет проживала в США вместе с матерью и работала в одной из парикмахерских. Ассистент Люка Бессона во время поездки на метро заметил необычную внешность девушки, проходящей мимо, и тут же протянул ей свою визитку. Наталья прошла пробы, но до начала съемок режиссер потребовал от нее пройти актерские курсы.

Хоть картина и уступала по рейтингу двум предыдущим фильмам в серии, Наталью все же заметили продюсеры. Она сыграла еще в четырех художественных лентах с 2011 до 2015 годы и начала сниматься в качестве модели для рекламных кампаний. Но теперь актриса поставила карьеру на пазу. По ее словам, ей предлагают лишь неинтересные сценарии. На жизнь она зарабатывает благодаря работе в команде брокерского бюро «Бродвей Риэлти» по продаже недвижимости и управлению жилыми зданиями.