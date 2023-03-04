Помните нелюбимую всеми Вику из шоу «Беременна в 16»? Ее участи не позавидуешь

Виктория Бойкова из телешоу «Беременна в 16» запомнилась как героиня самого печального эпизода. Она росла как сорняк, ведь до девочки не было дела ни родителям, ни бабушке. Как сложилась ее жизнь после телепрограммы?

С отцом своего будущего малыша Арсеном Вика познакомилась в Сети. Они начали встречаться и жить вместе, и вскоре девушка забеременела. Отец ребенка не бросил Вику с сыном одну, а стал принимать активное участие в воспитании своего отпрыска. Однако их семейную жизнь нельзя назвать безоблачной. Арсен позволял себе оскорбления в адрес девушки и угрожал, что отнимет у нее ребенка.

Само участие в шоу и рождение сына не помогли Вике установить контакт с ее матерью и отцом — они по-прежнему безучастны к ее судьбе. Бойковой помогает лишь ее бабушка и семья мужа. Вика изменилась с тех пор, как появилась в передаче. Она перекрасила волосы в темный цвет и сильно похудела. Однако в одном из интервью девушка призналась, что у нее нет никаких целей в жизни. Все свободное время она проводит у телевизора и в Интернете. В Сети мало информации о Вике, но, судя по всему, ее жизнь складывается не лучшим образом.