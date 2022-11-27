Помните нелепого усача из «Физрука»? Вы не поверите глазам при виде 30-летнего актера

Даниил Вахрушев дебютировал в кино еще в 2011 году, однако звездные прорывом для него стала роль ботаника по кличке «Усач» в сериале «Физрук». После «Физрука» карьера молодого артиста пошла в гору. Вахрушев снялся в популярном сериале «Закон каменных джунглей», в российской супергероике «СуперБобровы», засветился в продолжения новогодней комедии «Елки» и во множестве других проектах. В следующем году выйдет мини-сериал «Король и Шут», в котором актер сыграл рокера Александра Балунова.

В этом популярном красавчике уже не узнать смешного паренька из «Физрука».

Помимо кино, Даниил Вахрушев занимается музыкой. У актера собственная мини-студия, в которой он записывает песни и озвучивает фильмы. Личную жизнь 30-летний артист скрывает от посторонних глаз.