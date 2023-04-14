Помните Настю Лапину из «Обручального кольца»? Посмотрите, что стало с ней сейчас (фото)

Главная роль в сериале «Обручальное кольцо» сказалась на дальнейшей карьере актрисы Юлии Пожидаевой. Триумфальный успех принес ей славу, о которой она так мечтала. Сценаристы очень аккуратно подобрали образ Насти Лапиной, и он завоевал сердца множества телезрителей.

Страничка Пожидаевой в соцсети — находка для любителей ее творчества и для тех, кто наблюдает за внешними изменениями актрисы. Ее образ остался хрупким и миловидным, но некоторые фанаты пишут, что актрису сейчас не узнать.

Сама Пожидаева объясняет зрителям, что ей постоянно необходимо быть в форме. Главным секретом ее красоты являются ежедневный уход за собой, посещение спортзала и прекрасная генетика.

Неоднократно в своих интервью актриса говорила о желании завести семью и купить большой дом. Но детей у нее нет, мужа тоже, поэтому она вольна посвящать себе все свободное время. Юлия Пожидаева выглядит превосходно. Она является эталоном женской красоты для многих девушек.