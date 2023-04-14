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Помните Настю Лапину из «Обручального кольца»? Посмотрите, что стало с ней сейчас (фото)

14 апреля 2023 13:15
Помните Настю Лапину из «Обручального кольца»? Посмотрите, что стало с ней сейчас (фото)

Актрису просто не узнать.

Главная роль в сериале «Обручальное кольцо» сказалась на дальнейшей карьере актрисы Юлии Пожидаевой. Триумфальный успех принес ей славу, о которой она так мечтала. Сценаристы очень аккуратно подобрали образ Насти Лапиной, и он завоевал сердца множества телезрителей.

Страничка Пожидаевой в соцсети — находка для любителей ее творчества и для тех, кто наблюдает за внешними изменениями актрисы. Ее образ остался хрупким и миловидным, но некоторые фанаты пишут, что актрису сейчас не узнать.

Сама Пожидаева объясняет зрителям, что ей постоянно необходимо быть в форме. Главным секретом ее красоты являются ежедневный уход за собой, посещение спортзала и прекрасная генетика.

Неоднократно в своих интервью актриса говорила о желании завести семью и купить большой дом. Но детей у нее нет, мужа тоже, поэтому она вольна посвящать себе все свободное время. Юлия Пожидаева выглядит превосходно. Она является эталоном женской красоты для многих девушек. Помните Настю Лапину из «Обручального кольца»? Посмотрите, что стало с ней сейчас (фото)

Фото: Кадры из сериала «Обручальное кольцо», соцсети
Светлана Христолюбова
Светлана Христолюбова
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