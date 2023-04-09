Помните Настю из «Гения» с Абдуловым? Ее участь проберет до мурашек

Детективный фильм «Гений» с Александром Абдуловым вышел в начале 90-х. Коллегой актера по съемочной площадке стала Лариса Белогурова. Зрителей сразили ее красота, утонченность и изысканность. Но мало кто знает, что судьба этой артистки сложилась драматично.

Пик карьеры Белогуровой пришелся на рубеж 80-х и 90-х. Лариса проснулась знаменитой после картины «Вольный ветер», а через восемь лет она сыграла свою самую яркую роль — в детективе «Гений» вместе с Абдуловым. Однако вскоре Белогурова внезапно исчезла с экрана. Виной тому стал кризис в кино и низкое качество производимых фильмов. Актриса не хотела сниматься в сомнительных сериалах и проектах, поэтому ушла из профессии.

Лариса стала верующим человеком и пела в церковном хоре. В 2002 году актрисе поставили страшный диагноз «онкология». Сначала Белогурова отказалась проходить лечение — по ее словам, она не хотела вмешиваться в естественный процесс. Но близким все-таки удалось уговорить ее обратиться к врачу. Однако химиотерапия не помогла, и 54-летняя Лариса скончалась. В момент смерти рядом с ней находился ее любящий супруг Владимир.