Помните напарника-гастарбайтера Галустяна из шоу «Наша Russia»? Вот как теперь живет Джамшут

Валерий Магдьяш прославился благодаря роли Джамшута в комедийном шоу «Наша Russia». Казалось бы, после такого успеха актеру обеспечена блестящая карьера и безбедная жизнь. Но все сложилось иначе.

В 2012 году он остался без жилья: мужчину ограбили и забрали деньги, полученные от продажи квартиры. После этого Валерий ушел в запой, потерял работу и покатился по наклонной.

В прошлом году о судьбе Магдьяша стало известно благодаря владельцу приюта, в котором поселился артист. Именно он помог бывшей звезде телевидения встать на ноги. Об этом рассказала «Комсомольская правда».

Сегодня Валерий учит детей актерскому мастерству и гастролирует по регионам — выступает с творческими вечерами и концертами. В приюте он больше не живет: местный священник предложил артисту пожить в свободном доме. Взамен тот занимается хозяйством и присматривает за садом. Самое главное — Магдьяш смог справиться с пагубной привычной и алкоголь больше не употребляет. Благодаря этому он постепенно налаживает свою жизнь.