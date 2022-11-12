Помните наивного толстячка из сериала «Солдаты»? Вот как живет Папазогло

20 лет назад Максим Мальцев сыграл Папазогло в нашумевшем сериале «Солдаты» и полюбился миллионам зрителей. В проект актер попал случайно: отправил свое фото съемочной группе, а сам уехал на каникулы в родной Челябинск, откуда его срочно вызвали на съемки.

До звездной роли Мальцев учился в ГИТИСе и успел засветиться в несколько фильмах и сериалах, а также поработать в Драматическом Театре города Челябинска. После «Солдат» на актера посыпалось множество предложений: он сыграл «Триггере», в «Кухне», «Молодежке», «Глухаре».

Вот уже несколько лет Мальцев служит в Театра имени Вахтангова.

Максим Мальцев играет в основном второстепенные роли, однако всегда становится украшением фильма или сериала. О личной жизни актера ничего неизвестно – свое семейное положение Мальцев скрывает.