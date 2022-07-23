Помните Надю из «Закрытой школы»? От милой девочки ничего не осталось

Залогом успеха «Закрытой школы» был разношерстный актерский состав, богатый на загадки сюжет и маленькая Надя, вызывавшая умиление практически у всех зрителей. Со времен окончания сериала прошло десять лет, и за это время актриса преобразилась.

Луиза Габриэла Бровина сохранила детские черты лица, но в целом сменила образ милой девочки на роковую обольстительницу, о чем можно судить по ее фотографиям в социальных сетях.

Одни поклонники выражают разочарование, что звезда пошла по пути «инстамоделей», делая шаблонные снимки, на которых принимает не менее шаблонные позы. Другие же, напротив, выражают восторг и с нетерпением ждут от нее большего.

«Когда твои фанаты наконец-то увидят тебя в фотосессии в каком-нибудь Maxim [мужской журнал]?» — поинтересовался один из пользователей Сети.

Пока что Бровина отдает предпочтение созданию развлекательного контента в социальных сетях, где у нее уже больше пяти миллионов фолловеров.

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