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Помните Надю из «Закрытой школы»? От милой девочки ничего не осталось

23 июля 2022 09:03
Помните Надю из «Закрытой школы»? От милой девочки ничего не осталось

Публика бурно отреагировала на новые снимки звездочки.

Залогом успеха «Закрытой школы» был разношерстный актерский состав, богатый на загадки сюжет и маленькая Надя, вызывавшая умиление практически у всех зрителей. Со времен окончания сериала прошло десять лет, и за это время актриса преобразилась.

Луиза Габриэла Бровина сохранила детские черты лица, но в целом сменила образ милой девочки на роковую обольстительницу, о чем можно судить по ее фотографиям в социальных сетях.

Помните Надю из «Закрытой школы»? От милой девочки ничего не осталось

Одни поклонники выражают разочарование, что звезда пошла по пути «инстамоделей», делая шаблонные снимки, на которых принимает не менее шаблонные позы. Другие же, напротив, выражают восторг и с нетерпением ждут от нее большего.

«Когда твои фанаты наконец-то увидят тебя в фотосессии в каком-нибудь Maxim [мужской журнал]?» — поинтересовался один из пользователей Сети.

Пока что Бровина отдает предпочтение созданию развлекательного контента в социальных сетях, где у нее уже больше пяти миллионов фолловеров.

Только гляньте! Вот как выглядели бы дети Нади и Жени из «Иронии судьбы»

Фото: Кадр из сериала
Елена Королева
Елена Королева
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