Помните Надю из «Всегда говори всегда»? Куда сейчас пропала и как выглядит Татьяна Абрамова

Рыжая бестия Татьяна Абрамова прославилась благодаря ролям верных подруг в телесериалах «Всегда говори всегда», «Две судьбы», «Пятый ангел».

Но дебютировала Абрамова в качестве певицы в далеком 1992 году. В 90-е начинающая исполнительница была завсегдатай вокальных конкурсов. Однако вскоре артистка делает выбор в пользу кино и телевидения.

На счет Татьяны Абрамовой роли в почти полусотне картин, однако последние пять лет актриса не снимается в новых проектах.

Дело в том, что 47-летняя Абрамова решила сосредоточиться на личной жизни.

Первым мужем актрисы стал фотограф и оператор Сергей Кулишенко, у пары родилось двое сыновей. Однако брак распался из-за болезни младшего ребенка – супруг не выдержал стресса и бессонных ночей. Свою любовь Абрамова нашла в лице актера Юрия Беляева. Беляев старше супруги на 27 лет, однако между ними царит любовь и взаимопонимание.