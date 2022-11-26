Помните Надю из сериала «Две судьбы»? Актриса избежала печальной участи коллег (фото сейчас)

Двадцать лет назад на экраны вышел душещипательный сериал «Две судьбы». Мария Куликова сыграла Надю. Были опасения, что талантливая девушка останется артисткой одной роли, но они не подтвердились.

После успеха сериала Куликову завалили предложениями. «Доярка из Хацапетовки», «Рябины гроздья алые», «Склифосовский», «Анатомия убийства» — это лишь некоторые успешные картины, в которым блистала актриса.

45-летняя Марина Куликова была замужем за известным актером Денисом Матросовым. В 2011 году у пары родился сын Иван, но через несколько лет союз распался. Свободно ли сердце актрисы сейчас – неизвестно. Но судя по последним фото, Куликова выглядит прекрасно – и вряд ли артистка испытывает проблемы со вниманием противоположного пола.