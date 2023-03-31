Помните мужа-злодея из сериала «Атлантида»? Посмотрите, что с ним стало

Дмитрий Зеничев прославился благодаря ролям отрицательных персонажей. Во многих проектах (а их у него более 30) актер превзошел сам себя. Так было и с амплуа Виктора Степнова — первого мужа Веры из сериала «Атлантида».

В телеэпопее он поил жену транквилизаторами, заставлять решиться на кражу, отобрал квартиру и чуть не убил ее возлюбленного. Играть мерзких и харизматичных злодеев Зеничеву поручают часто. Он воплощает их на экране настолько убедительно, поэтому зрителям кажется, что он и в жизни такой. Сегодня артист примеряет на себя и позитивные амплуа, а еще много играет в Малом театре.

Дмитрий Зеничев счастливо женат. О личной жизни в прессе предпочитает не распространяться. С годами во внешности артиста наметились серьезные перемены. Волосы 51-летнего актера посеребрила седина, он погрузнел, а лицо осунулось. Единственное, что по-прежнему роднит его с худощавым токсичным брюнетом Степновым, — это хитрый прищур.