Помните мулатку из «Стань звездой»? Ее провал в России был предопределен

В начале нулевых Жаннет Кавеса была солисткой группы «Другие правила», созданной в рамках шоу «Стань звездой». И певица звездой действительно стала, правда, ненадолго.

Провал знойной мулатки был предопределен. Продюсер коллектива вынудил артистку покинуть группу весной 2004 года. После этого Жаннет начала развивать сольную карьеру. Кроме того, она была бэк-вокалисткой у Натальи Подольской. Через два года знаменитость получила роль Рози в мюзикле Мамма MIA. Об этом времени она вспоминает с теплотой, отмечая, что стала членом настоящей театральной семьи. Но и это счастье продлилось недолго.

В конце нулевых Жаннет лишилась голоса. Ей потребовалось срочное лечение, которое длилось один год. Все это вынудило знаменитость покинуть труппу. Вскоре после этого Кавеса познакомилась со своим будущим мужем и покинула Россию. Вместе с супругом она обосновалась в США, где получила гражданство. Как пишет портал «СтарХит», сегодня пара воспитывает двоих дочерей — Алексу и Амели.