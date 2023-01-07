Помните Муху из «Бригады»? Вот как сейчас выглядит харизматичный актер
Теперь он не похож на опасного бандита.
Сериал «Бригада» сумел покорить зрителей во многом благодаря шикарному актёрскому составу. Харизматичные артисты настолько хорошо вжились в своих персонажей, что даже заядлые преступники смогли полюбиться публике.
Запоминающимся стал и образ бандита по кличке Муха.
Его исполнил красавец Сергей Апрельский, который, несмотря на сложный путь к карьере актера, смог пробиться на большие экраны. В его фильмографии, помимо культового сериала, есть и другие популярные работы: «Ворошиловский стрелок», «Возвращение Мухтара», «Марш Волков».
Артист продолжает сниматься в кино, но со временем он стал все меньше походить на фактурного бандита из сериала. Сергей отпустил седую бороду, а его взгляд стал заметно мягче и добрее. Сегодня он скорее похож на приятного служителя закона, чем на опасного преступника.