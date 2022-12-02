Помните молчаливого Савранского из «Покровских ворот»? Его лицо прятали не просто так

Картину Михаила Козакова «Покровские ворота» многие до сих пор пересматривают с огромным удовольствием. Зрительскую любовь обеспечили уникальные персонажи, каждого из которых можно назвать яркой индивидуальностью.

Мотоциклист Савранский, лучший друг главного героя Костика, появился всего в нескольких сценах фильма и не произнес ни одной фразы. Однако он смог произвести на зрителей не меньшее впечатление, чем ключевые персонажи картины.

Загадочного героя исполнил каскадер Леонид Машков. Именно поэтому он всегда в «маске», ведь, в отличие от коллег по площадке, Машков не был профессиональным актером. Впрочем, поклонники насчитали десять появлений Савранского в фильме, что уже тянет на полноценную роль.

Несмотря на то, что персонажа нельзя назвать ключевым, именно ему режиссер доверил выполнение главной задачи — увезти Людочку с Хоботовым от деспотичной Маргариты Павловны. Сам Савранский в конце срывается с обрыва и летит в невиданную даль. Возможно, на своем железном друге он совершил переход в новую эпоху или в иные неизведанные пространства.