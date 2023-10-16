Помните младенца-солнышко из «Телепузиков»? Девочка выросла и готовится стать мамой

Время течет неумолимо. Дети-актеры из 1990-х и 2000-х давно выросли и превратились в самодостаточных мужчин и женщин, многие завели собственные семьи. В 1997 на экраны вышел спорный мультсериал"Телепузики«, который обожала детвора. В кадре то и дело появлялось солнышко с лицом младенца: эту роль сыграла малышка Джессика Смит.

Съемки девятимесячной девочки заняли всего 20 минут: кроха должна была улыбаться и заливисто смеяться. Джессика отлично справилась с задачей, за участие в «Телепузиках» ребенку подарили коробку игрушек. Сейчас девушке 27 лет. Бывшая актриса отказывается от съемок в ток-шоу и ведет приватный образ жизни.

Недавно мисс Смит поделилась в соцсетях радостной новостью: она готовится стать мамой. Отцом ребенка стал бойфренд барышни по имени Рики. Дочка пары должна появиться на свет в январе следующего года. Джессика шутит, что обязательно покажет своей малышке «Телепузиков», когда та подрастет.