Помните Мистик из «Людей Икс»? Невозможно признать, что ей уже 50 лет (фото)
Поклонники приходят в восторг при виде актрисы.
Ребекка Ромейн стала известна благодаря кинокомиксу «Люди Икс», в котором исполнила роль злодейки Мистик. Артистка покорила сердца зрителей, появляясь в кадре в синем гриме, нанесенном на голое тело. После выхода картины знаменитость неоднократно признавали самой красивой артисткой Голливуда и осыпали комплиментами.
Как оказалось, прошедшие с выхода фильма годы практически не сказались на знаменитости. Она продолжает свою кинокарьеру, может похвастаться спортивной фигурой и привлекательными формами. А ее армия поклонников только увеличивается.
О своей жизни знаменитость рассказывает в социальных сетях. Она делится десятками кадров и не боится предстать перед публикой в откровенных бикини. Фанаты же не оставляют без внимания записи артистки, осыпая ее комплиментами.
«Никогда бы не подумала, что вам 50 лет», «Выглядишь изумительно», — пишут пользователи Сети.