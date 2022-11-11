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Помните Мистик из «Людей Икс»? Невозможно признать, что ей уже 50 лет (фото)

11 ноября 2022 05:10
Помните Мистик из «Людей Икс»? Невозможно признать, что ей уже 50 лет (фото)

Поклонники приходят в восторг при виде актрисы.

Ребекка Ромейн стала известна благодаря кинокомиксу «Люди Икс», в котором исполнила роль злодейки Мистик. Артистка покорила сердца зрителей, появляясь в кадре в синем гриме, нанесенном на голое тело. После выхода картины знаменитость неоднократно признавали самой красивой артисткой Голливуда и осыпали комплиментами.

Как оказалось, прошедшие с выхода фильма годы практически не сказались на знаменитости. Она продолжает свою кинокарьеру, может похвастаться спортивной фигурой и привлекательными формами. А ее армия поклонников только увеличивается.

О своей жизни знаменитость рассказывает в социальных сетях. Она делится десятками кадров и не боится предстать перед публикой в откровенных бикини. Фанаты же не оставляют без внимания записи артистки, осыпая ее комплиментами.

Помните Мистик из «Людей Икс»? Невозможно признать, что ей уже 50 лет (фото)

«Никогда бы не подумала, что вам 50 лет», «Выглядишь изумительно», — пишут пользователи Сети.

Фото: Кадры из фильма «Люди Икс» (2000), Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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