Помните Мишку Квакина из «Тимура и его команды»? Его участь доведет до слез

Первый фильм «Тимур и его команда» не так давно отметил свое 80-летие. Каждый молодой актер блестяще справился со своей ролью. Однако судьбы некоторых из них сложились драматично.

Так, Борис Ясень, сыгравший хулигана Михаила Квакина, ушел их жизни в раннем возрасте. 18-летний актер оказался на фронте, когда только началась Великая Отечественная война. В 1942 году Ясень вернулся домой и встретился с друзьями, чтобы исполнить роль Квакина в продолжении полюбившейся истории «Клятва Тимура». Но после съемок он снова вернулся на фронт. С тех пор его никто не видел.

Официально Ясень числится как пропавший без вести. Однако это не остановило его поклонников, которые пытались хоть что-нибудь разузнать о судьбе артиста. Но это не привело ни к каким результатам. Оказалось, что о Борисе вообще ничего неизвестно: кто он, откуда, как попал на съемки первого фильма?

Некоторое время ему отправляла письма Екатерина Деревщикова, сыгравшая в картине Женю. Но через какое-то время она перестала получать ответы от Бориса.