Помните милую брюнетку из «Восьмидесятых»? Время не пощадило яркую актрису

С момента премьеры одного из самых добрых и ностальгических сериалов российского телевидения «Восьмидесятые» прошло уже больше 10 лет. Проект открыл для многих зрителей новых актеров, которые сейчас успешно строят карьеру.

А некоторые из них за прошедшее время изменились так, что узнать их уже довольно сложно. Это относится и к очаровательной брюнетке Инге, которая в сериале стала главным женским персонажем.

Для Натальи Земцовой съемки не были дебютом, однако до «Восьмидесятых» она могла претендовать лишь на второстепенных героинь. А вот в сериале актриса раскрылась в образе милой большеглазой брюнетки, внешность которой никого не оставила равнодушным.

Сейчас артистке уже исполнилось 35 лет. Она сильно похудела и предпочитает теперь более грубый стиль в одежде, поэтому от прежнего очаровательного амплуа в ней ничего не осталось.

«Восьмидесятые» подарили ей не только карьерный взлет, но и первый брак с директором сериала Виктором Рыбинцевым. Однако этот союз долго не продлился. Земцова увлеклась женатым Сергеем Кристовским, от которого родила сына Ваню. Пара прожила вместе шесть лет в законном браке, но в прошлом году распалась.