Помните милиционера из «Сестер»? От прежнего красавца ничего не осталось (фото)

Палыча в единственной режиссерской работе Бодрова постигла незавидная участь. За эту роль актер Орлов получил премию фестиваля «Созвездие». Как сложилась судьба милиционера?

Дмитрий начал карьеру с «Брата 2», где сыграл бандита. На съемках этого фильма познакомился с Сергеем Бодровым. Тот впоследствии позвал его в свою картину «Сестры».

Спустя более чем 20 лет Дмитрий выдающихся успехов в кино не добился. Была роль капитана Маринина в фильме «Первый после Бога», были эпизодические работы в сериалах и даже телевидение. А сегодня на красавчика из «Сестер» и посмотреть негде.

Изменился и сам Орлов. Сейчас ему 51 год, он поседел и осунулся, лицо прочертили глубокие морщины. Дмитрий живет в Ессентуках и почти не снимается. В прессе писали, что артист борется с тяжелой болезнью и якобы пережил серьезную операцию, но сам он об этом не говорит.

Четыре года назад актер делился подробностями первого брака — союз с Ириной Пеговой закончился громким разводом. Зато появилась дочь Таня. С ней Орлов активно общается.

А еще артист осваивает социальные сети и занимается саморазвитием. В комментариях поклонники шлют ему лучи поддержки.