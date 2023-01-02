Помните милашку из «Бетховена»? Случившееся с ней никого не оставило равнодушным

Семейная комедия «Бетховен» появилась на экранах в начале 90-х и мгновенно стала хитом. Зрители оставались в восторге от доброго юмора фильма, а особенно им запомнились главные герои картины — семья Ньютонов и неконтролируемый сенбернар по кличке Бетховен.

Одной же из звезд фильма стала юная актриса Сара Роуз Карр, которая сыграла дочь главного героя. Поклонники и критики высоко оценили ее игру и детскую непосредственность. После этого знаменитость приняла участие еще в нескольких фильмах, среди которых «Домработница» и «Четыре бриллианта».

После же Сара Роуз неожиданно пропала из поля зрения публики. Она перестала принимать предложения продюсеров и начала вести весьма закрытый образ жизни. Известно лишь, что в 2003 году она окончила Нью-Колледж в штате Флорида.

Спустя годы многие поклонники до сих пор пытаются найти хоть какую-то информацию о звезде экрана. Сара Роуз не ведет социальные сети, и даже частный детектив, которого нанял один из фанатов, не смог предоставить никакой точной информации о ее жизни.

Тайна жизни Сары Роуз шокирует пользователей Сети. Многие призывают провести масштабное расследование, тогда как другие предлагают оставить артистку в покое и дать ей возможность жить спокойно.