Помните Михаэля Шумахера? Он исчез после страшной трагедии девять лет назад

Михаэль Шумахер вошел в историю как один из лучших пилотов «Формулы-1». Казалось, что гонщик, который столько раз подвергал свою жизнь опасности, будет и дальше поражать публику достижениями и победами. Но все изменилось после страшной трагедии в декабре 2013 года.

Беда настигла знаменитость вовсе не за рулем автомобиля, а во время семейного отдыха в Альпах. Шумахер встал на лыжи, но этот заезд оказался для него последним. Семикратный чемпион мира получил серьезные травмы, после чего был доставлен в больницу. Там он перенес ряд хирургических вмешательств, впал в кому и пришел в себя лишь в июне 2014 года.

Тогда многие надеялись, что Шумахер сможет вернуться к прежней жизни, но этого так и не случилось. Вот уже девять лет как он не выходит на связь с поклонниками. Спортсмен попросту исчез, а новых сведений о нем в Сети практически не появляется.

На днях супруга знаменитости Коринна и его дочь Джина-Мария побывали на церемонии вручения государственной премии земли Северный Рейн, где вместо гонщика получили присвоенную ему высшую награду. Шумахер же не покидает стены особняка в Швейцарии, куда его привезли после выписки из больницы. Родные звезды тщательно оберегают его от любопытных глаз.

Как оказалось, они оградили его не только от внешнего мира, но и от некогда близких людей. Например, бывший менеджер гонщика Вилли Вебер дал интервью изданию La Gazzetta dello Sport, в котором подверг критике Коринну за то, что та попросту исключила его из жизни своего супруга.