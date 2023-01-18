Помните Мэй из «Доспехов Бога»? Вот что стало с бывшей «Мисс Испания» (фото)

Лола Форнер решила проложить себе путь к актерской карьере не самым стандартным образом. Девушка выиграла титул «Мисс Испания» и даже прошла на всемирный конкурс красоты. Тогда ее и заметили кастинг-менеджеры.

Совсем скоро модель появилась в испанском фильме, который был малоизвестен за пределами страны. Все же артистке удалось ухватить «золотой билет», и через несколько лет в ее фильмографии начали появляться большие блокбастеры, которые и принесли ей известность. Самым успешным стал фильм «Доспехи Бога» с талантливым Джеки Чаном в главной роли.

К сожалению, красавица больше не снималась в таких же культовых картинах. Она была широко популярна в пределах своей страны, а американский кинематограф так и остался недосягаемой мечтой. Но, кажется, Лола не сильно переживала по этому поводу и продолжала сниматься в испанских телесериалах. Последней ее работой стала мелодрама «Во имя любви», в которой она снялась в 2008 году, а после стала появляться лишь на местных телешоу.