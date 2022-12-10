Помните Меньшикова из «Дома-2»? Вот как сейчас выглядит участник шоу

Степана Меньшикова можно смело назвать одним из самых ярких участников проекта «Дом-2». Он стал резидентом реалити-шоу в 2004 году и сразу привлек внимание своим вызывающим поведением. Ему приписывают романы с Аленой Водонаевой, Викторией Боней и Александрой Харитоновой.

После быстро приобретенной популярности Степан участвовал в ток-шоу: «Пусть говорят», «Давай поженимся!» и «Спокойной ночи, мужики!». Его личная жизнь также пошла в гору, и он женился на Евгении Шамаевой, которая впоследствии родила ему двое детей – Ивана и Варвару.

Пара рассталась в 2017 году.

Сегодня Степан работает ведущим на мероприятиях, а также воспитывает вместе с Ангелиной Монах своего третьего ребенка – Степанию. За личной жизнью пары можно следить в социальных сетях, куда они выкладывают фотографии и видео с мероприятий и из личного архива.