Помните мем “Повар спрашивает повара”? Так выглядит сейчас тот самый мальчик

В середине 2000-х социальных сети были ещё чем-то странным, и многие даже не понимали, как именно устроены все эти сайты. При этом интернет в то время казался свободнее и честнее, поэтому многие выкладывали абсолютно все что взбредет им в голову.

Маленький Антон Сидоров тоже не остался в стороне. Когда пухлый мальчик ехал в поезде и думал, чем бы себя занять, он решил снять видео. Рассказывая на камеру анекдот про повара, он заразительно рассмеялся и решил, что такую шутку нужно выложить в Сеть.

Пользователей покорил забавный ролик и школьник моментально вызывающий улыбку.

Но со временем Антон почти отказался от социальных сетей. Он редко делится с немногочисленными подписчиками подробностями своей жизни, посвящая свободное время увлечению музыкой. У молодого человека есть собственная рок-группа и он периодически выступает с ней в барах.