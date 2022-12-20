Помните мазохиста из «Криминального чтива»? Не поверите, кто скрывался под маской

Картина «Криминальное чтиво» Квентина Тарантино запомнилась зрителям не только из-за оригинального сюжета, но и благодаря ярким персонажам. Одним из них оказался мазохист в черном кожаном костюме по кличке Урод, который удерживал героя Брюса Уиллиса в подвале. Поклонники остались в восторге от второстепенного персонажа, однако не все догадывались, кто скрывается под его маской.

Как оказалось, роль Урода исполнил актер Стефен Хибберт. С Тарантино он познакомился, когда был участником комедийной труппы The Groundlings, в выступлениях которой участвовал и сам постановщик. Режиссер так впечатлился талантом Хибберта, что предложил ему роль в своем фильме.

После «Криминального чтива» артист продолжил свою карьеру. Он снялся в нескольких картинах, среди которых «Сокровище нации: Книга Тайн» и «Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил». Помимо этого, он работал и сценаристом. Именно Хибберт был автором мультфильмов «Черный плащ», «Шоу Плаки Дака» и других, на которых выросло не одно поколение детей по всему миру.

Также Хибберт приложил руку и к комедийному жанру. Он писал сценарии для ситкомов «Парень познает мир» и «Безумное телевидение», которые давно вошли в классику телевизионной комедии.

Сегодня звезда экрана уже не занимается своей карьерой. Последний его проект вышел в 2016 году, и с того времени он наслаждается спокойной жизнью.