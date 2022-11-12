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Помните мажора Диму из «Доярки из Хацапетовки»? Внешность актера спустя много лет вызывает восхищение

12 ноября 2022 11:20
Помните мажора Диму из «Доярки из Хацапетовки»? Внешность актера спустя много лет вызывает восхищение

Брутальный красавчик.

Актер Дмитрий Ульянов долгое время играл отрицательных персонажей – злодейское амплуа закрепилось за ним после съемок фильма «Ростов-Папа». Но все изменило продолжение сериала «Доярка из Хацапетовки», где артист сыграл повзрослевшего Диму Булычева, заменив Кирилла Жандарова.

После этого Ульянов стал востребованным актером и снялся в таких проектах, как «Остров ненужных людей», «Зверобой», «Демон революции», «Первый встречный».

В этого брутального красавца влюблены многие женщины.

Сегодня Дмитрию Ульянову 50 лет. Актер счастлив с женой Юлией, занимающейся дизайном интерьера. У пары есть взрослый сын Борис, которому в этом году исполнилось 18 лет.

Помните мажора Диму из «Доярки из Хацапетовки»? Внешность актера спустя много лет вызывает восхищение
Фото: соцсети, Legion-Media, кадр из сериала "Доярка из Хацапетовки" (2006-2011)
Алла Новикова
Алла Новикова
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