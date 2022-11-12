Помните мажора Диму из «Доярки из Хацапетовки»? Внешность актера спустя много лет вызывает восхищение

Актер Дмитрий Ульянов долгое время играл отрицательных персонажей – злодейское амплуа закрепилось за ним после съемок фильма «Ростов-Папа». Но все изменило продолжение сериала «Доярка из Хацапетовки», где артист сыграл повзрослевшего Диму Булычева, заменив Кирилла Жандарова.

После этого Ульянов стал востребованным актером и снялся в таких проектах, как «Остров ненужных людей», «Зверобой», «Демон революции», «Первый встречный».

В этого брутального красавца влюблены многие женщины.

Сегодня Дмитрию Ульянову 50 лет. Актер счастлив с женой Юлией, занимающейся дизайном интерьера. У пары есть взрослый сын Борис, которому в этом году исполнилось 18 лет.