Помните Майю Светлову из «Приключений Электроника»? Актриса умудрилась обмануть время

В 1980 году на экраны вышел музыкальный фильм «Приключения Электроника». Юные актеры, сыгравшие в этой картине, проснулись знаменитыми. Талантливым ребятам прочили большое будущее в кино, в том числе и сыгравшей Майю Светлову Оксане Алексеевой. Но она решила пойти по другому пути.

Очаровательная блондинка с доброй улыбкой покорила не только режиссера на пробах, но и всех советских школьников. В ее героиню были влюблены миллионы мальчишек, а зрители с нетерпением ждали новых ролей. Но Оксана окончила школу и стала программистом. Сегодня она живет со вторым мужем во Франции и даже не думает о кино, хотя съемки в «Приключениях Электроника» вспоминает с теплотой.

В свои 57 лет Алексеева выглядит прекрасно. Она активно занимается спортом и ведет здоровый образ жизни — со стороны ей едва ли дашь больше сорока. Такой внешностью не могут похвастаться и успешные актрисы.