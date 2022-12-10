Помните Майкла из «Универа»? В этом седом актере вы точно не узнаете вечного студента

Арарат Кещян пришел в сериал «Универ» в 2009 году, но и до этого артист был известен зрителям. Кещян – заядлый игрок в КВН: вместе с командой «Сборная РУДН» обаятельный парень участвовал в Высшей Лиге.

После «Универа» актер снялся в продолжениях нашумевшего ситкома – «Универ. Новая общага» и «Универ. 10 лет спустя». Также Арарат Кещян засветился в таких фильмах, как: «Тот еще Карлосон!», «Одноклассницы» и «Отпуск».

В личной жизни у артиста тоже все в порядке.

Пусть первый брак звезды не задался, но вскоре Кещян встретил новую любовь. Избранницей артиста стала Екатерина Шепета, у пары трое дочерей. Пусть Арарат Кещян уже не похож на того молодого весельчака Майкла, но в свои 44 года актер состоялся и в карьере, и в семейной жизни.